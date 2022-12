Calciomercato Napoli | un azzurro ha chiesto la cessione | troppe panchine con Spalletti

CalcioNapoli24

Commenta per primo Secondo il Corriere dello Sport , ilsta osservando Antonio Silva, nel caso in cui Kim dovesse partire già a gennaio. Il classe 2003 portoghese è però legato al Benfica da una clausola rescissoria da 100 milioni di euro.... fissata il prossimo 4 gennaio nel big match in programma a San Siro contro la capolista. ...Inter, Skriniar resta in bilico: Smalling e Nacho nei radar di MarottaL'Inter la scorsa ... Calciomercato Napoli, un'avversaria in meno per la corsa a Thuram Spalletti non perde tempo. Nel bunker turco, Luciano passa le ore non solo guardando le partite del mondiale in compagnia dei suoi fedelissimi e di Cristiano Giuntoli. Ha iniziato una serie colloqui..Esce sconfitta la Feldi Eboli nel derby campano di Serie A di Calcio a 5: vince il Napoli Futsal per 6 a 4 Perdere fa sempre male, farlo in un derby un po’ di più. Se poi a decidere la gara è anche un ...