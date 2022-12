Calciomercato Milan | Ziyech è l’obiettivo per gennaio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Con la sosta per i Mondiali in Qatar, per ilè tempo di recuperare le energie per arrivare al meglio alla ripresa del campionato. Una sosta importante anche sul fronte mercato, con la dirigenza rossonera al lavoro per regalare a Pioli nuovi innesti.pronto ad accendersi., lo stipendio l’ostacolo principale Hakim– Photo credits Profilo ufficiale Twitter Chelsea FC @ChelseaFCImpegnato in Qatar con il suo Marocco, da tempo ilè sulle tracce dell’esterno ex Ajax per rinforzare il reparto offensivo. Quest’estate ci fu un tentativo da parte dei rossoneri, con il trasferimento poi non andato in porto erimasto a disposizione del Chelsea. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ala ...