Calciomercato Milan – Romano | “Giroud pronto al rinnovo” I dettagli

Pianeta Milan

Lazio, Lotito fa chiarezza sul futuro di Luis Alberto Luis Alberto con la maglia della Lazio © LaPresse'Il Messaggero' ha riportato le seguenti dichiarazioni del presidente Lotito: 'Se ...Oltre alla Juventus , che da tempo lo segue, ci sono anche Barcellona, Tottenham, Cheslea, Manchester United e anche ilLEGGI ANCHE: Calciomercato Torino, Vagnati prova a soffiare un talento ... Mentre in Italia è forte la tentazione per Roma e Milan. I giallorossi possono giocare la carta Josè Mourinho: l’allenatore ...Milano, 5 dic. – (Adnkronos) – Giornata di lavoro in casa Milan con i rossoneri che hanno in programma due sedute di allenamento: una al mattino in palestra e una durante il pomeriggio sul campo. La s ...