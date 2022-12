Calciomercato | l’attaccante del Bruges ha stregato mezza Serie A | tre club interessati

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Nonostante l’eliminazione ai gironi con zero punti, il Canada, alla sua prima apparizione al Mondiale, ha combattuto ad armi pari. La Nazionale allenata da John Herdman è uscita a testa alta dalle sfide con Belgio e Marocco. Più pesante la sconfitta contro la Croazia per 4-1, nonostante il vantaggio iniziale firmato da Alphonso Davies. Tra i talenti che più si sono esaltati nel corso delle tre partite spicca quello di Tajon Buchanan, attaccante classe 1999 in forza alBrugge. Come spesso accade ai Mondiali talenti poco conosciuti si presentano mettendosi in luce sul panorama calcistico internazionale . Buchanan appartiene a questa categoria: forza, velocità e dribbling ne fanno un giocatore già pronto per un grande palcoscenico, capace di ricoprire anche la posizione di esterno alto. Basti pensare che il calciatore delBrugge è ...