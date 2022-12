Calciomercato Juventus | sogno Maehle | Karsdorp l’alternativa low cost

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Gennaio è alle porte, manca ormai poco meno di un mese alla ripresa ufficiale della sessione invernale di mercato e molti club di Serie A stanno già preparando il terreno per non farsi trovare impreparati. Uno di questi è la la, che in seguito ad un funesto inizio di campionato – culminato con l’eliminazione dalla Champions League – è riuscita ad invertire il trend negativo recuperando punti e posizioni. I problemi però non sono affatto terminati per i bianconeri, anzi le recentissime dimissioni dell’intero CdA e del presidente Agnelli non hanno fatto altro che aumentare le grane in casa Juve. Nonostante la vera e propria tempesta che si è abbattuta nei giorni scorsi, secondo le indiscrezioni riportate da tuttosport, la Vecchia Signora sembrerebbe comunque pronta a proiettarsi sula caccia di un nuovo terzino, e i nomi più ...

Laad esempio dovendo incontrare nella corsa per lo Scudetto italiano Real Madrid,Barcellona,Atletico Madrid più un'altra squadra spagnola X non affronterà quattro squadre italiane, il ...Commenta per primo Uscito dai Mondiali ai gironi con la sua Serbia , l'attuale attaccante dellaDusan Vlahovic potrà godere di ancora qualche giorno di vacanza prima di tornare alla Continassa per riprendere gli allenamenti in vista del 2023. Quest'oggi però l'attaccante classe 2000 è ...CASO JUVE – Continuano ad emergere stralci di intercettazioni sul caso Juventus. Questa volta a far discutere solo le parole di Andrea Agnelli, che la scorsa settimana ha dato le dimissioni come presi ...Quindi il calcio e lo scandalo finanziario che sta travolgendo la Juventus in particolare: “I giornali scrivono di quanto sia ‘bravo Elkann’ che ha azzerato il Cda, di Del Piero e non del fatto che ci ...