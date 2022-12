Calcio | Pioli | Mondiali? Tifo i miei | spero vinca la Francia

(Di lunedì 5 dicembre 2022) "Mondiale?lagiocatori. Li sento per sapere come stanno, cerchiamo di lasciarli più liberi possibile ma vogliamo sapere come stanno dopo la partita e tutti stanno ...

Per me Simoni - spiega- è un riferimento di spessore umano. Che qualcuno pensi possa avere anche solo in parte questi valori mi rende orgoglioso. Da avversari ci siamo incontrati solo in ...... avendo 'rappresentato i valori che hanno contraddistinto da sempre Gigi Simoni, un signore indiscusso del nostro, come si legge nel comunicato ufficiale.ha parlato dalla sede della ...Se no, cavoli loro...": lo racconta con un sorriso il tecnico del Milan Stefano Pioli che ha ricevuto il Premio Gentleman Allenatori Gigi Simoni 2021/2022 nella sede della Lega B alla presenza del ...Di certo una buona notizia per Stefano Pioli che recupera un giocatore importante sia in campo, ma soprattutto fuori dal campo. Nei prossimi giorni, precisa Sky Sport, Calabria si unirà così al resto ...