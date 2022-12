Calcio | Mondiali 2022 | ormai è fatta | Cristiano Ronaldo giocherà all’Al-Nassr da gennaio Accordo da 200 milioni l’anno

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Domani sarà già un momento decisivo pered il Portogallo aiin Qatar: i lusitani affrontano la Svizzera negli ottavi di finale. Nel frattempo, però, si rincorrono le voci al di fuori della Coppa del Mondo per il fenomeno ex Juventus. Attualmente svincolato, dopo la rescissione con il Manchester United, il numero 7 è a caccia di una nuova squadra per. L’, come riportato da Marca, sembra essere raggiunto:volerà in Arabia Saudita,, con contratto che partirà dal 2023. Stando alle indiscrezioni dovrebbero essere due anni e mezzo alla cifra spaventosa di 200a stagione (la metà saranno grazie ad accordi pubblcitari). Foto: Lapresse

