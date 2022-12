Calcio | Mondiali 2022 | Angel Di Maria non è ancora guarito | a rischio il quarto di finale contro l’Olanda?

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Non arrivano buone notizie per l’Argentina:Dinon harecuperato dal sovraccarico al quadricipite della gamba sinistra e ora rischia di saltare anche il matchvalido per i quarti dideidi. Il giocatore della Juventus ha accusato questo problema nel corso dell’ultimo indel gironela Polonia, terminato con la vittoria per 2-0 dell’Argentina. Il classe 1988 è uscito dal campo al 59? dopo aver sentito il muscolo indurirsi e poi si è sottoposto agli esami che hanno evidenziato un infortunio non grave, ma comunque fastidioso. In seguito Diè stato dunque costretto a saltare l’ottavo di ...

OA Sport

