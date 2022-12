Calcio femminile | le migliori italiane della decima giornata di Serie A Giugliano ispirata | Serturini inarrestabile

(Di lunedì 5 dicembre 2022) E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il 10° turno del campionato didiA 2022-2023. Andiamo ad indicare leazzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corsoconclusasi nel weekend. MANUELA(ROMA) – Gol di testa e una conclusione di giustezza a punire da ex il Milan. La regista giallorossa ha disegnatocome poche al “Vismara” e saputo farsi trovar pronta all’appuntamento per realizzare. Ottava vittoria consecutiva per le capitoline e la n.10 è sempre più leader. ANNAMARIA(ROMA) – Forza e capacità di saltare l’avversaria sugli esterni.sull’out e non è un caso che in entrambe le marcature di ...

2022 - 2023 Serie CGirone C Tabellino partita Chieti- Pescara Squadra in casa ChietiSquadra avversaria Pescara Il Chietiinizia al meglio il cammino di Coppa Italia grazie al successo contro la Cantera Pescara con un larghissimo 10 - 0. Il ritorno a Pescara è fissato per l'8 gennaio. Partita senza ...... in novembre lo stage della nazionale maschile dia 11, e in dicembre gli stage della pallavolo maschile e della pallacanestri. A questi raduni si aggiunge il corso per direttori ...La FIGC Calcio Femminile ha deciso di premiare Manuela Giugliano e Elena Linari dopo la vittoria esterna in casa del Milan. Le due calciatrici della Roma sono state inserite nella top 11 dell’11^ ...La capacità di trovare sempre formule straordinarie che lascino il segno nell’evento stagionale più sentito dal sodalizio vestito di colori giallo blu. Nelle riunioni di via Mele lo staff dirigenziale ...