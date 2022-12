Cagliari | manca il bidello | studente con disabilità costretto a stare a casa perché nessuno lo può portare in bagno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 dicembre 2022) A Monserrato, alle porte di, unodisabile non è potuto andare a scuola fino a quando non è tornato al lavoro il collaboratore scolastico che ha l’autorizzazione per accompagnarlo in. La storia di Francesco è finita sui media nazionali grazie all’impegno dei suoi compagni di scuola che hanno dato vita ad una vera e propria rete: gli studenti, infatti, hanno promosso una petizione e sono pronti a convocare un’assemblea e a scioperare fino a quando non si garantirà a Francesco il diritto allo studio. Francesco frequenta l’Istituto Professione Alberghiero Antonio Gramsci della cittadina in provincia di, ha diciannove anni e usa la sedie a rotelle. Ama la scuola e ha un ottimo rapporto con i suoi compagni di classe e con il corpo docenti. Durante l’orario scolastico, quando deve andare in ...