Brignano | studentessa in bicicletta travolta da un’auto

(Di lunedì 5 dicembre 2022). Sull’asfalto lo zainetto verde con all’interno i libri di scuola, una scarpa da ginnastica nera, lae l’ombrello nero. Appartengono ad unadi 18 anni che intorno alle 13.30 di lunedì 5 dicembre stava tornando a casa da scuola. La ragazza stava percorrendo la pista ciclabile di via Treviglio. Arrivata all’altezza delle strisce pedonali ha attraversato ma è statada una Opel Astra. Subito sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivate due ambulanze e l’elisoccorso. Fortunatamente le condizioni della giovane erano meno gravi rispetto a quelle apparse in un primo momento. L’elicottero è quindi tornato alla base e la ferita è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Treviglio.