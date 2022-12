Gazzetta del Sud

Angoli 5 - 4 per il. Recupero: 5'; 4'. Doha. Unspettacolare annienta la Corea del Sud, vincendo per 4 - 1 contro i malcapitati avversari e raggiungendo la Croazia nei quarti in ...Commenta per primo Lunedì da Mondiale. Niente dima ci si prova. Per esempio con- Svizzera che ha una strana caratteristica nella sua storia: dal 1950 in poi i verde - oro ne hanno vinta una su quattro e quando l'hanno vinta l'... Brasile stratosferico, Corea del Sud annientata: una vittoria dedicata a Pelé Brasile-Corea del Sud 4-1 Marcatori: 7’ Vinicius jr, 13’ pt Neymar (rig.), 29’ pt Richarlison, 36’ pt Paquetà, 31’ st Paik Seung-Ho. Brasile: ...La giornata conclusiva del primo turno di partite del Mondiale ha messo insieme il giocatore e la squadra da copertina ...