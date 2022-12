Brasile-Corea del Sud 4-1

Thiago Silva, 6,5: là dietro il lavoro è poco, allora si concede qualche sortita offensiva come alla mezz'ora quando offre a Richarlison il pallone del tris. Danilo, 6: con gli esterni sinistri fuori ...DOHA (QATAR) -del Sud si giocano la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale, chi passa trova la Croazia. I verdeoro hanno chiuso il girone in testa, nonostante l'ultima sconfitta contro il ...Vinicius, Neymar, Richarlison e Paquet á, la nazionale di Tite è uno spettacoli: ai quarti affronterà la Croazia ...Tutto facile per il Brasile che si è qualificato per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022, dove sfiderà la Croazia. La squadra di Tite ha schiacciato 4-1 la Corea del Sud al 974 Stadium di Do ...