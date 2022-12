Borsa Milano | oggi Piazza Affari in negativo | in arrivo stretta della Fed?

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – La settimana inizia all’insegna del sentimentsulle Piazze europee. Gli entusiasmi degli investitori per l’ammorbidimento delle restrizioni Covid in Cina sono frenati molto dalle paure per le prossime mossesui tassi d’interesse. L’economia statunitense si mostra più in salute del previsto e questo potrebbe spingere la Banca centrale americana a stringere fin sopra il 5%. L’euro, quindi, si indebolisce e torna molto vicino al dollaro. Quanto al gas in mattinata il prezzo si avvicina ai 150 euro al megawattora, sui timori di un inverno più freddo del previsto nel Nord Europa e nel Regno Unito, poi il valore scende attorno ai 135 euro al megawattora. Il prezzo del petrolio, invece, corre, spinto dalle attese per la riaperturaCina, nonostante la decisione dell’Opec+ di prendere ...