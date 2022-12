Borsa | Europa termina debole | Parigi - 0 | 67%

...legato alle temperature al di sotto della media di stagione in particolare nei Paesi dell'... Asia in rialzo, Tokyo chiude positiva Ladi Tokyo conclude la prima seduta della settimana in ...Chiusura debole per le Borse europee. Parigi lascia sul terreno lo 0,67%, Francoforte lo 0,56% mentre Londra in controtendenza termina la prima seduta della settimana in leggero rialzo (+0,15%) . 5 ...(Teleborsa) - Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Wall Street, intanto, prosegue gli scambi in rosso, con l'S&P-500 che arretra dell'1,22%, con gli investitori che ...(ANSA) - MILANO, 05 DIC - Chiusura debole per le Borse europee. Parigi lascia sul terreno lo 0,67%, Francoforte lo 0,56% mentre Londra ...