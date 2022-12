Bonus sociale | tre fasce di reddito | come cambiano le bollette

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La legge di Bilancio ha ridisegnato ilper le. Il nuovo incentivo sarà perfezionato entro fine mese dall’Arera, per poter essere disponibile a gennaio 2023, con nuovi parametri che contribuiranno ad azzerare gli aumenti dellescattati nell’ultimo anno alle famiglie più bisognose. Tra le novità: è stata ampliata la platea dei beneficiari e stabilita una variazione dela seconda dellediIsee e, per la prima volta, anche in base al consumo di corrente elettrica e gas., ampliata la platea Il limite Isee è stato spostato a 15mila euro annui, dando così accesso ala un numero maggiore di persone. La soglia attuale era stata fissata a 12 mila euro, ...

