Bonus bollette aggiuntivo | entro Natale bonifico 300 euro | sbrigati domanda e richiesta

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 5 dicembre 2022)a sostegno delle famiglie in difficoltà. Si avvicina ile dal governo centrale così come dalle singole amministrazioni arrivano fondamentali aiuti economici. Si avvicina il. La festa più attesa dell’anno è davvero a pochi passi da noi. Eppure mai, come quest’anno, c’è tanta angoscia legata al sua arrivo. Perché è la festa della famiglia e la famiglia, quest’anno, è davvero sotto botta. Come non mai. Caro –, inflazione, rialzo esponenziale dei tassi d’interesse, hanno prosciugato conti e sorrisi.(Fonte: ilovetrading.it)Dal governo centrale e dalle amministrazioni locali arrivano segni tangibili di misure a sostegno delle famiglie più bisognose. Ma i fondi ...