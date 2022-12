Bonus 200 euro | come chiedere il riesame per domanda respinta

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Chi ha fattoper il200entro il 30 novembre e 31 ottobre e si è visto respingere lapuò oraildell’istanza. A dare le istruzioni supoterlo fare è stata l’Inps. Si tratta dell’indennità una tantum 200introdotta con il Decreto Aiuti. Alcuni cittadini l’hanno ricevuta in automatico dall’Inps, altri lavoratori dipendenti l’hanno percepita dal datore di lavoro previa autodichiarazione dei requisiti, altri ancora hanno dovuto inoltrare richiesta all’Inps. Hanno dovuto farlo ad esempio i lavoratori occasionali, gli incaricati di vendite a domicilio, i co.co.co. Il termine per presentare istanza era stato fissato al 30 novembre. Ora, la prima fase di gestione delle domande è terminata. Alcune istanze ...

