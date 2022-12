Bodoni | il tipografo dei re che fece leggere tutti La mostra a Parma

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Sofia Lipoli per questa nuova puntata di Art of Change ha visitato ala nuova sede del Museo. Si tratta del più antico museo della stampa in Italia allestito all'interno della Biblioteca Palatina del complesso tardo cinquecentesco della Pilotta sede dell'Officina e dell'abitazione di Giambattista, ilpiemontese che resecapitale mondiale della stampa a partire dalla seconda metà del Settecento. Gestito da una Fondazione appositamente costituita, il museoano ha l'obiettivo d'illustrare l'opera, la figura e le collezioni del celebre compositore e stampatore nonché di promuovere studi e ricerche nel campo dell'arte grafica e tipografica. Come spiega il direttore del Complesso della Pilotta Simone Verde.

