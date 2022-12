Black Lives Matter | la lezione del Senegal all’Inghilterra

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il pronostico del campo è stato rispettato: la partita degli ottavi di finale del Mondiale in Qatar 2022 tra Inghilterra esi è conclusa a favore di Kane e compagni. La gara allo stadio Al Bayt è finita con un netto 3-0, la squadra di Southgate ha messo le cose in chiaro già nel primo tempo con i gol di Henderson e Kane, nella ripresa il gol del punto esclamativo di Saka. E’ già altissima l’attesa in vista della partita dei quarti di finale contro la Francia. La gara tra Inghilterra eè salita alla ribalta anche per un altro motivo, un gesto dei calciatori inglesi prima dell’inizio della partita. Il riferimento è al. Letteralmente vuol dire ‘le vite nere contano’ ed è un movimento attivista internazionale impegnato nella lotta contro il razzismo. Negli ultimi anni ...

