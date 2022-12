Bimba muore dopo 40 giorni | la tomba è in prestito perché al cimitero non c' è posto La mamma | ' Non trova ancora pace'

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Mortaappena 40. Un destino crudele per una nuova vita, spezzata via, che non puòreneanche nel riposo eterno. A Veglie , provincia di Lecce , la burocrazia non è in grado di ...

quotidianodipuglia.it

... ritrovata morta dopo due giorni di ricerche Burocrazia ingiusta Dopo 40 giorni la piccolain ospedale. I giovani genitori sono avvolti nella disperazione e trasportano laa casa loro, a ...Quando lache mamma e papà tanto avevano desiderato, viene al mondo a Milano . Ci sono ... La neonata , purtroppo, non supera il quarantesimo giorno di vita,in ospedale. Un dramma, per i ... Bimba morta a 40 giorni riposa in una tomba in prestito. La madre: «Non trova ancora pace» Bambina di 7 anni rapita dal corriere sul vialetto di casa: ritrovata morta dopo due giorni di ricerche Dopo 40 giorni la piccola muore in ospedale. I giovani genitori sono avvolti nella disperazione ...L'incidente contro un suv sabato sera 3 dicembre sulla provinciale 28. Restano ricoverati in gravi condizioni i genitori del piccolo ...