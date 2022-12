Biden riceve alla Casa Bianca George Clooney e gli U2

RaiNews

Il presidente americano Joeha reso omaggio alla cantante Gladys Knight, all'attore George Clooney, ai membri degli U2 e ad altri artisti durante una cerimonia organizzata alla Casa Bianca in onore degli artisti premiati ...ha reso omaggio ai premiati prima della cerimonia alla Casa Bianca elogiandoli davanti a una folla costellata di stelle nella East Room come un "gruppo eccezionale di artisti" . Ha evidenziato ... Joe Biden riceve i premiati del "Kennedy Center Honors": tra loro George Clooney e gli U2 Una cerimonia che anticipa i premi del Kennedy CenterMilano, 5 dic. (askanews) - Il presidente americano Joe Biden ha reso omaggio alla cantante Gladys Knight, all'attore George Clooney, ai ...Poco prima della partita contro l’Olanda, valida per gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, la nazionale statunitense ha ricevuto un incoraggiamento molto speciale. Il presidente Joe Biden, ...