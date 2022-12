Biathlon | Marte Olsbu Røiseland assente nelle prossime due tappe di Coppa del Mondo

(Di lunedì 5 dicembre 2022)salterà leduedidelfemminile di. La norvegese non sarà ai nastri di partenza dei round di Hochfilzen (Austria) e Grand-Bornand (Francia), manifestazioni che seguono l’opening round di Kontiolahti (Finlandia). La 31enne,anche nella tappa finnica che ha aperto la stagione 2022-2023, ha riportato ai media in una nota: “Tutto questo non è molto bello. La mia forma non è ancora ottimale, la salute è la cosa più importante ed il mio obiettivo è fare bene ai Mondiali di Oberhof. Ho bisogno di prendermi il tempo necessario”. Ricordiamo che la rassegna iridata si svolgerà in Germania dall’8 al 19 febbraio. L’appuntamento sarà preceduto da tre settimane intense, la località ...

In Austria per il settore femminile sono attese Ragnhild Femsteinevik, Emilie Kalkenberg, Ida Lien, Karoline Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold e Karoline Erdal. Al maschile, invece, sono attesi in ...La classifica generale di Coppa del Mondo femminile di2022/2023 aggiornata gara dopo gara. La scorsa stagione a vincere fu la norvegeseOlsbu Røiseland davanti alla svedese Öberg e all'austriaca Lisa Theresa Hauser. Chi riuscirà ad imporsi ... Biathlon, Marte Olsbu Roeiseland ancora assente nelle prossime due tappe di Coppa del Mondo Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Marte Olsbu Röiseland fällt auch für den Rest des Jahres aus. Wie der norwegische Verband am Montag mitteilte, wird die dreimalige Peking-Olympiasiegerin frühestens im ...Marte Olsbu Röiseland fällt weiterhin aus. Norwegens Biathlon-Star will zur WM in Oberhof im Februar 2023 wieder dabei sein. Doch die Zeit wird immer knapper.