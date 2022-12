Biathlon | le percentuali al poligono degli azzurri Lisa Vittozzi la migliore dell’Italia

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ilha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2022-2023 in Finlandia, a Kontiolahti, la prima tappa del circuito maggiore. In questa tornata di gare sia al maschile che al femminile sono state disputate individuale, staffetta, sprint e pursuit. Sono stati dieci gli italiani protagonisti, cinque per genere: tra gli uomini erano al via Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz e David Zingerle, mentre tra le donne vi erano, Dorothea Wierer, Rebecca Passler, Michela Carrara e Samuela Comola. Tra gli uomini ildopo la prima tappa stagionale, tra coloro che hanno sparato un numero significativo di colpi (oltre 40), è Daniele Cappellari, al di sopra del 90% complessivo, con 38/42. Tra le donne, invece, la...