Basket | Reggio Emilia esonera coach Massimiliano Menetti

(Di lunedì 5 dicembre 2022) In seguito alla sconfitta casalinga di ieri sera contro Trieste (per 79-84),ha deciso dire. La squadra è stata per ora affidata al vice allenatore Federico Fucà, in attesa di trovare una soluzione a questa situazione che si è venuta a creare. Termina dunque già dopo soltanto alcuni mesi la terza avventura come capo allenatore diper(il classe 1973 era tornato ad allenare quest’estate). Decisive per il suo esonero le sette sconfitte in nove partite di Serie A e la penultima posizione in classifica. NBA, risultati della notte (5 dicembre): i Celtics espugnano Brooklyn, Anthony Davies ne fa 55 e i Lakers battono Washington Resta ora da ...