Basket femminile | le migliori italiane della 10a giornata di A1 Nicole Romeo per il colpo di Ragusa

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Decimaquasi “silente”, per certa misura, in relazione a un largo numero di giocatrici del parco tricolore nella Serie A1. Eppure qualche segnale importante c’è, soprattutto legato a uno dei due big match di, quello trae Virtus Bologna. Un po’ “depotenziato” dalla classificaPassalacqua, il confronto del PalaMinardi ne ha invece visto la resurrezione in formato vittoria per 76-72 sulla Segafredo. Grande protagonista, MVP tricolore, con 20 punti, 3 rimbalzi e 4 assist a far comprendere alle V nere come, senza Rupert e Dojkic, qualche problema di coperta corta in panchina ci sia. In casa V nere rimane elevato il rendimento di Cecilia Zandalasini: 16 punti, 4 rimbalzi, 3 assist, ma in ...