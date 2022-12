Basket | EuroCup | Venezia | big match per restare in alto Brescia e Trento | due trasferte per risalire la china

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Si disputa la settima giornata dell’2022/23 die, tra domani e mercoledì, scenderanno sui parquet del Vecchio Continente, con obiettivi molto diversi dopo la prima fase del torneo. Si inizia domani con la Reyerche ospita il Bursaspor in un bigd’alta classifica nella pool A. Le due formazioni sono appaiate (assieme allo Joventut) alle spalle dei francesi del Bourg en Bresse con 4 vittorie e 2 ko. Un successo per Spissu e compagni significherebbe dare un colpo deciso nella corsa alla seconda fase. Mercoledì, invece, trasferta in Lituania per la Germaniche scenderà in campo sul parquet del Panev?žys. I lombardi al momento sono fuori dalla zona playoff nel gruppo A, essendo al nono posto, ...

