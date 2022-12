Bankitalia suggerisce al governo di cambiare la Manovra

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Domenica la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva dichiaratato che la soglia di 60 euro sotto la quale i commercianti potevano non accettare i pagamenti digitali via Pos poteva essere rivista. Con ogni probabilità verrà modificato e non sarà l'unico cambiamento nella Legge di Bilancio. Nel secondo round di audizioni alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulladelMeloni infatti sono numerose le criticità sottolineate dalla Banca d'Italia. "Le disposizioni in materia di pagamenti in contante e l'introduzione di istituti che riducono l'onere tributario per i contribuenti non in regola rischiano di entrare in contrasto con la spinta alla modernizzazione del paese che anima il Pnrr e con l'esigenza di continuare a ridurre l'evasione fiscale", ha detto Fabrizio Balassone, capo del servizio Struttura economica del ...