Bankitalia | misure su contante contro modernizzazione ' Agli esercenti costa meno il Pos'

'Interventi contrastano con l'esigenza di ridurre l'evasione fiscale'. Sul reddito di cittadinanza: 'Presenta criticità, ma senza avremmo avuto un milione di poveri in più'. La flat tax 'aumenta ...Critiche anche per l'impatto delleche riguardano le pensioni , come Quota 103 o Opzione ... In definitiva dunque secondoa la valutazione dell'importo lordo della manovra è di 39,2 ...Lo ha detto Fabrizio Balassone di Bankitalia in audizione sulla manovra ... L'attuale assetto, però, ha delle criticità soprattutto come misura di accompagnamento al lavoro, e la «riforma annunciata ..."Interventi contrastano con l'esigenza di ridurre l'evasione fiscale". Sul reddito di cittadinanza: "Presenta criticità, ma senza avremmo avuto un milione di poveri in più". La flat tax "aumenta discr ...