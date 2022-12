Bankitalia | le misure per innalzare il prelievo di contante e limitare il Pos favoriscono l' evasione fiscale

(Di lunedì 5 dicembre 2022) - Questa decisione insieme al tetto più alto per ilnon aiutano la lotta all', afferma via Nazionale. Preoccupazione anche per l'accresciuta discrepanza di trattamento tributario tra ...

... in diretta su Facebook, a difendere lepiù controverse - oltre a quelle sul contante, le ... "- dice Fazzolari - è partecipata da banche private, è una istituzione che ha una visione, ...- Questa decisione insieme al tetto più alto per il contante non aiutano la lotta all'evasione, afferma via Nazionale. Preoccupazione anche per l'accresciuta discrepanza di trattamento tributario tra ...Il profilo tracciato dall'Istat. ma almeno tre istituti chiedono una riflessione sul taglio della misura: a cominciare da .... Ma una riflessione sull'eliminazione della misura la chiedono in molti, a ...Riascolta Pnrr a rischio ritardi di Focus economia. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.