BALLANDO | LUCARELLI ANNUNCIA AZIONI LEGALI CONTRO LIBERO E IL BRUTTO GIORNALISMO

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Selvaggiasarebbe in uscita dacon le Stelle, secondo. Oltre a insultare, umiliare e far piangere i concorrenti. La popolare giornalista nonché giudice dello show di Milly Carlucci risponde innanzitutto a chi le chiede una conferma o smentita sull’addio a. Se l’ha scrittoè probabile che abbia già firmato per le prossime 12 stagioni. Basta qualche scambio di battute e diventa un addio, una critica ad un concorrente e diventa un insulto. Lanon tollera più questoe hato di dare battaglia, anche legalmente. Insulta tutti, dà zero a tutti, altra sceneggiata (citando il contenuto di titoli e articoli di, ndr). Ma quand’è chela smette ...

... impossibile non citare, in questo senso, le continue tensioni e i piccati botta e risposta tra Iva Zanicchi e Selvaggia. Se quest'ultima, già da tempo a, non è certo una ...Criticata, anzi criticatissima. Si parla di Selvaggiaimpegnata in innumerevoli risse su innumerevoli fronti acon le Stelle , il programma di danze, voti e palettine condotto da Milly Carlucci su Rai 1, programma in cui la...Selvaggia Lucarelli, giornalista nonché nota giurata di Ballando con le Stelle, è veramente arrabbiata nei confronti di numerose testate giornalistiche che riportano notizie false sul suo conto. La gi ...Ospite di Serena Bortone su Rai 1, la cantante ha lanciato l’ennesima frecciatina alla giudice, poi l’apertura a sorpresa: “potremmo diventare grandi amiche” ...