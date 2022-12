Avv Grassani | «Juventus? Situazione più grave di Calciopoli Vi spiego le possibili sanzioni»

Commenta per primo L'avvocato Mattia, che in passato è stato anche legale del Napoli, ha rilasciato un'intervista ad Il Messaggero in merito al caos che sta vivendo la Juventus: ' Una situazione senza precedenti , per un club ...Il legale del Napoli. Mattiaha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss. 'La clausola di Kim non ha validità fino al 30 giugno 2023. La volontà della società, non solo per questo ...Avv. Grassani: «Cosa rischia la Juve Non si può escludere nulla». Le parole dell’avvocato L’avvocato Mattia Grassani, ai microfoni di Radio Radio, è tornato sulla situazione in casa Juve. COSA RISCHI ...L’avvocato Mattia Grassani ha spiegato tutti i rischi sportivi per la Juventus per l'inchiesta Prisma, ai microfoni di Radio Radio: 'In questa fase non si può escludere davvero nulla: né il prosciogli ...