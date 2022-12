Autonomia | Meloni a regioni | ' non sarà mai pretesto per lasciare indietro qualcuno'

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Sull'differenziata "il governo vuole favorirne l'attuazione in tempi rapidi, in un quadro più ampio di riforme a nostro avviso tutte fondamentali per rafforzare l'attuale assetto dello Stato. L'obiettivo è una maggiore responsabilizzazione per tutti,, Province e Stato, ma l'differenziata nonmai unperalcune parti del territorio italiano: noi lavoreremo per una sua attuazione virtuosa, vogliamo assicurare coesione nazionale". Così il premier Giorgiaintervenendo in videocollegamento a 'L'Italia delle'. "La maggioreche ciascuna Regione potrà chiedere nell'ambito di quanto previsto dalla Costituzione è ...

Nessuno resterà indietro: è questo il messaggio della premier Giorgiaalla Conferenza delle Regioni. "L'servirà per superare i divari, non per aumentarli", ha spiegato intervenendo in collegamento da Palazzo Chigi al primo Festival delle Regioni e delle ...Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo in video collegamento al primo Festival delle Regioni e delle Province autonome, in corso a Milano. 'Bisogna rafforzare la cooperazione ...«Il Next generation Eu è evidente a tutti che non è più sufficiente» perché «non poteva tenere in ..."Il governo vuole favorire l'attuazione" dell'autonomia differenziata "in tempi rapidi ... Così la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in videocollegamento con "L'Italia delle regioni", il primo ...