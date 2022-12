Autonomia | Meloni a regioni | ' non sarà mai pretesto per lasciare indietro qualcuno'

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Sull'differenziata "il governo vuole favorirne l'attuazione in tempi rapidi, in un quadro più ampio di riforme a nostro avviso tutte fondamentali per rafforzare l'attuale assetto dello Stato. L'obiettivo è una maggiore responsabilizzazione per tutti,, Province e Stato, ma l'differenziata nonmai unperalcune parti del territorio italiano: noi lavoreremo per una sua attuazione virtuosa, vogliamo assicurare coesione nazionale". Così il premier Giorgiaintervenendo in videocollegamento a 'L'Italia delle'. "La maggioreche ciascuna Regione potrà chiedere nell'ambito di quanto previsto dalla Costituzione è ...

Nessuno resterà indietro: è questo il messaggio della premier Giorgiaalla Conferenza delle Regioni. "L'servirà per superare i divari, non per aumentarli", ha spiegato intervenendo in collegamento da Palazzo Chigi al primo Festival delle Regioni e delle ...Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo in video collegamento al primo Festival delle Regioni e delle Province autonome, in corso a Milano. 'Bisogna rafforzare la cooperazione ...Nel rapporto fra Stato e Regioni bisogna ripartire dalle «storture», secondo la premier. «La riforma del titolo V su molte materie ha aumentato la conflittualità» ...«Il Next generation Eu è evidente a tutti che non è più sufficiente» perché «non poteva tenere in ...