Autonomia | Acquaroli | ' Obiettivo da raggiungere in quadro di unità nazionale'

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Milano, 5 dic. (Adnkronos) - “Quella odierna è una giornata importante, che si svolge nel segno del coordinamento rispetto alla politica, dove l'è sicuramente unda realizzare in undi assoluta”. Così Francesco, presidente delle Marche, a margine della prima delle due giornate del Festival delle Regioni, organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per valorizzare la ricchezza, l'identità e la specificità dei territori italiani. “Oggi celebriamo insieme anche l'dell'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e del rapporto tra Stato e Regioni che, dopo tanti anni, è finalmente arrivato a questo punto. Il contributo delle regioni - ha aggiunto il ...

... Francesco, e Basilicata, Vito Bardi oltre al presidente dell'Autorità di Sistema ... con la propriapatrimoniale, finanziaria e contabile, interlocutore privilegiato non solo nella ...... sulla cui nomina pende tra l'altro un ricorso al Presidente della Repubblica, in totale...- conclude Mangialardi - abbiamo denunciato come gravissima la decisione della giuntadi ...Milano, 5 dic. (Adnkronos) – “Quella odierna è una giornata importante, che si svolge nel segno del coordinamento rispetto alla politica nazionale, dove l’autonomia è sicuramente un obiettivo da reali ...ANCONA- «L'autonomia è oggi un obiettivo prioritario in un quadro di assoluta unità nazionale». Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco ...