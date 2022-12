Aumenterà la disponibilità di iPhone 14 nel 2023 | le ultime dalla Cina

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Potrebbe esserci una vera e propria svolta nel, per quanto concerne ladi14. Già, perché di recente abbiamo riscontrato più di un sold out nei vari store in Italia, anche quelli più popolari, a testimonianza del fatto che la domanda abbia superato spesso e volentieri l’offerta. Il discorso di oggi va ben oltre le promozioni che abbiamo toccato con mano durante il Black Friday 2022, stando al nostro articolo a tema, considerando il fatto che spesso e volentieri manchi la stessa materia prima per affrontare il discorso. La situazione sulladi14 nel: qualcosa si muove direttamente inQuali sono lenotizie del momento? In particolare, Foxconn prevede che il suo principale stabilimento ...