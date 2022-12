Atti vandalici a San Marzano sul Sarno | dal Viminale 10mila euro di ristoro

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSansul(Sa) –sul territorio comunale, dal ministero dell’Interno arrivanoal Comune di Sansul. Il, nei giorni scorsi, ha inviato la somma all’amministrazione comunale marzanese comeper i danni registrati al patrimonio dell’Ente negli ultimi mesi. Un segnale gradito dalla squadra di governo guidata dalla sindaca Carmela Zuottolo. “Lo Stato c’è e lo ha dimostrato concretamente – ha spiegato –. Siamo felici di questo segnale di vicinanza arrivato dopo mesi estremamente difficili per la mia amministrazione comunale che, lo ribadisco, non molla di un centimetro contro il malaffare e l’illegalità. Investiremo ...

