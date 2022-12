Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 4 dicembre 2022

... il segmento ha superato i mille miliardi dinei soli Stati Uniti. Luminate , precedentemente nota come MRC Data, ha pubblicato irelativi all'andamento dello streaming musicale nel 2022:...I mondiali di calcio in Qatar continuano a registrare ottimi, secondo iauditel Idel preserale. Di seguito idel preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori ...Come sono andati gli ascolti tv dei programmi del pomeriggio di domenica 4 dicembre 2022 Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e ...I dati Auditel di domenica 4 dicembre: i Mondiali di calcio in Qatar dominano con la sfida tra Inghilterra e Senegal. Nel preserale vince L'Eredità ...