Arrivabene | Lì sono tutti esperti a fare i trucchetti L' ad della Juve era intercettato I pm | Tutti sapevano

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Emergono nuovi dettagli sull'inchiesta che ha travolto la dirigenzantus e per cui la Procura ha chiesto 13 rinvii a giudizio dei top manager del club bianconero, l'ex presidente Andrea Agnelli in testa. Nel registro degli indagati - si legge sul CorriereSera - compare anche il nuovo amministratore delegato Maurizio. "Lì ormai son diventati talmente", dice al telefono l’ad, parlando dell’area finanza. Frasi «illuminanti», secondo i procuratori che coordinano l’inchiesta sui conti bianconeri. Dunque, non c’era solo la griffe dell'ex ds Fabio Paratici dietro l’abuso delle plusvalenze: "Si è trattato di una decisione aziendale complessiva, imposta e condivisa dai vertici», scrivono i magistrati, ...

Non ci sono molti hombre vertical in questa Juventus. Leggendo alcune intercettazioni si comprendono la ... riporta altre frasi relative a un dialogo tra Roncaglio Francesco e Maurizio Arrivabene. Il ..., ovviamente documenti e telefonate agli atti dell'inchiesta. Ad esempio, c'è una conversazione telefonica dell'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene. Parlando dell'area ... Ricostruite da mail e testimonianze le due manovre per la dilazione delle mensilità del 2020. Buffon e la mamma di Rabiot erano contrari ...