Amadori | nuovo piano di investimenti per 700 assunzioni

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il gruppo, che dà lavoro a quasi 9.500 persone, ha avviato un importante percorso di ricerca personale per l’assunzione di oltre 700 nuovi collaboratori, i quali saranno inseriti negli stabilimenti in tutta Italia e dovranno svolgere diverse mansioni: addetti alla produzione, magazzinieri, addetti alla manutenzione oltre a figure in ambito HR, Marketing, IT e commerciale. Le figure maggiormente ricercate dal grupporiguardano: Operai Addetti alla Produzione, che dovranno occuparsi di tutte le attività manuali e operative finalizzate alla lavorazione della carne (in prevalenza pollo e tacchino) o alla movimentazione del prodotto finito in magazzino; Magazzinieri, che dovranno gestire il magazzino, ricevere le merci in ingresso e in uscita, compilare e controllare i documenti di trasporto, movimentare le merci all’interno del magazzino e ...