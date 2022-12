Amadeus da Fiorello | Francesca Fagnani sarà co-conduttrice di una serata del Festival di Sanremo

Leggi su open.online

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La giornalistaco-di unadeldi. Lo ha annunciato, ospite della prima puntata di Viva Rai2!, il nuovo morning show di. Per l’annuncio,si sono collegamenti direttamente con la casa della giornalista. «Un onore e una felicità enormi», ha detto lei. Il conduttore ha spiegato che non è ancora stata decisa lain cuisalirà sul palco. Dovrebbe comunque essere mercoledì, giovedì o venerdì, perché per l’apertura e la chiusura diè già stata annunciata Chiara Ferragni: «Decideremo insieme per conciliare gli impegni di ...