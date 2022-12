Alfredo Cospito | chiesto l’ergastolo Corteo anarchici a Torino

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) –innel giorno in cui la Corte d’Assise d’Appello deve pronunciarsi sulla rideterminazione della pena, così come indicato dalla Cassazione, per il reato di ‘strage politica’ nei confronti die Anna Beniamino, detenuti rispettivamente nel carcere di Sassari, in regime di 41 bis, e di Rebibbia. I manifestanti, partiti dal Palagiustizia, dove erano in presidio, dietro lo striscione ‘Solidali conin sciopero della fame’, durante la marcia hanno acceso alcuni fumogeni e imbrattato con scritte i muri di diversi stabili. Inoltre, a quanto si apprende, un barista che si sarebbe lamentato per gli atti vandalici sarebbe stato malmenato da alcuni manifestanti. Sono state lanciate anche diverse bombe carta. Il procuratore generale ...

E' quanto ha chiesto il procuratore generale Francesco Saluzzo per l'anarchico, attualmente detenuto nel carcere di Sassari dove è recluso nel regime del 41 bis. Per la compagna di ...... così come indicato dalla Cassazione, per il reato di strage politica nei confronti die Anna Beniamino. La manifestazione è partita dal Palazzo di giustizia del capoluogo torinese, ...Mentre in Tribunale si discute il processo ad Alfredo Cospito e ad Anna Beniamino, anarchici del Fai per cui e' stato richiesto l'ergastolo, nelle strade di Torino i compagni invadono le strade, ...Bombe carta e disordini a Torino per il corteo degli anarchici, che hanno voluto manifestare la loro solidarietà ad Alfredo Cospito, sotto processo per l'attentato alla scuola allievi dei carabinieri ...