Alessio Campoli | chi è il corteggiatore di Lavinia | età | lavoro | Angela Nasti | foto e Instagram

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne. Al centro dello studio oggi ci sono le tronistee Federica. Oggi per loro è sceso un nuovo ragazzo, o meglio è stata una delle due troniste a richiedere la sua presenza nel salotto della De Filippi. Il giovane si chiama, conosciamolo meglio! Lui èe non è certo un volto ‘sconosciuto’. Ha già partecipato comea Uomini e Donne ed è stato scelto dall’allora tronista,. Una storia, però, durata veramente poco. Cosa sappiamo diOggi al centro dello studio di Maria De Filippi c’è un nuovo ragazzo: si chiama, ha 27 anni e non è nuovo ...

La bella romana infatti continuerà ad essere divisa traCorvino e. A quanto pare però con il primo continuerà ad avere degli screzi. Dopo essersi rifiutato di baciarla in ...Infastidito,ha ammesso di esserci rimasto male per la mancata esterna e Lavinia confessa di averlo pensato molto in questi giorni ma di aver scelto il rivale perché tra loro c'erano ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Lavinia e Alessio hanno fatto pace anche se c'è ancora un piccolo dettaglio che non va a genio a lei.