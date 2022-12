Alberto Angela racconta solo ora cosa ha detto il padre Piero Angela subito prima di morire | per chi è stato il suo ultimo pensiero

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Nella puntata di Rai3 di ieri sera, domenica 4 dicembre,ospite di Fabio Fazio. Oltre alla pubblicazione del suo terzo libro in uscita, l’amato divulgatore ha parlato anche del compianto, scomparso lo scorso 13 agosto 2022 all’età di 93 anni.un pilastro del servizio pubblico di Superquarkdella sua morte, avvenuta lo scorso 13 agosto. La sua passione e la sua saggezza sono state dedicate ai suoi progetti fino alla fine.ha suonato il pianoforte per tutta la vita e, negli ultimi anni, è riuscito a registrare alcuni dei suoi brani al piano inediti. Il 22 dicembre, giorno del ...

Napoli non è solo la città di Gomorra e dei programmi turistici di, con tutto il rispetto sia per le serie tv che per quei documentari. Napoli è stata anche una città fortemente ..."Al suo primo vagito " continua" ho sentito il cuore colmo di gioia. Mi sono detto è fatta. Tutto è andato per il meglio"., così è stata chiamata la bimba è sana e alla nascita, il 25 ...Alberto Angela ospite di ‘Che Tempo Che Fa’ ha parlato di suo padre Piero e dell’ultimo periodo della sua vita.A Che tempo che fa, Alberto Angela ha ricordato il padre Piero, le ultime settimane di vita e gli insegnamenti che gli ha lasciato ...