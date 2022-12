Al Festival delle Regioni lanciato il nuovo regionalismo per le sfide del futuro

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Milano, 5 dic. (Adnkronos) - Lesono i motori dello sviluppo e della coesione sociale. Secondo i dati Ipsos, presentati a “L'Italia”, ilorganizzato dalla ConferenzaProvince autonome, per il 67% degli italiani lesvolgono un ruolo importante per la crescita del Paese e l'80% degli intervistati promuove il ruolo della Conferenza, fondamentale organismo di sintesi nel dialogo tra le istituzioni. A Milano, per la prima volta lesi sono date appuntamento per elaborare e costruire insieme proposte utili a potenziare il loro ruolo e a valorizzare le loro diverse identità territoriali. Riuniti in cinque tavoli tematici, gli ...