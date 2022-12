Aiuti economici ai club di Serie A | Renzi | “Dopo tutte le schifezze fatte sarebbe vergognoso”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 5 dicembre 2022)lo scoppio del caos in casa Juventus il mondo del calcio italiano si sta interrogando sulle proprie basi. Il sistema calcio italiano continua ad emanare più ombre che luci, il tutto andando contro la passione dei tifosi.A, il no diagliQuello che non pare essere chiaro è che la disamina sulla salute del nostro movimento non riguarda solo la Juventus. Sì, è vero che si tratta del caso più recente e con il maggior riscontro mediatico, tuttavia non ci si può fermare qui. FOTO: Getty – Dirigenza-Juventus-Sassuolo Dell’argomento ha trattato anche Matteo, ex Premier e ad oggi leader di Italia Viva. Il senatore ha parlato della possibilità di darealle squadre professionistiche durante l’assemblea nazionale del ...