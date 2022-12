«Aiuti alle imprese Ue» | Von der Leyen apre La mossa dell?Europa per frenare gli Usa

(Di lunedì 5 dicembre 2022) «Sostegni pubblici più facili per le aziende Ue» e un «fondo comune per la sovranità industriale» del continente. Per Ursula von der, l?Europa non...

In un clima estremamente cordiale , Salvini ha ribadito l'importanza di costruire percorsi condividisi per ridare slanciopolitiche di trasporto Ue , rinnovando la determinazione del Governo ...leggi anche Aumenti in busta paga, ritornano i voucher e incentiviassunzioni: tutti gliai lavoratori in manovra Concorsi ministero dell'Interno: cosa dice la Legge di Bilancio 2023 L'...Secondo fonti vicine al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini se ne sarebbe discusso durante la cena a Bruxelles con la commissaria ai Trasporti Adina Valean. L'Ue "onorata" di aiutare l'Italia ...Come previsto nel decreto Aiuti quater, dal prossimo anno 2023 l’agevolazione passa al 90% e scenderà al 70% nel 2024. I cantieri già avviati però godranno ancora dell’aliquota al 110% a patto che sia ...