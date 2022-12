Agnelli | «Abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità per rimanere in numeri uno»

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Emergo nuove intercettazioni sul caso Juventus. L’Agi ha riportato le nuovi estratti sull’indagine portata avanti dalla Consob e dalla procura di Torino. A parlare sarebbe il presidente Andreanell’aprile del 2020, quando il campoionato er fermo per il covid. La chiamava è stata fatta a Vincenzo Ampolo, manager della società, durante una “sintetica minuta”. “Riunione oggi è preso di coscienza del momento economico difficile.oltre leper diventare1. Grandi rischi presi. Poi è arrivato Covid 19. Fino al 30 giugnomesso in sicurezza l’azienda-stipendi pagabili. Nonostante perdita contabile di 220m. Dobbiamo ristrutturare nostra produzione i.e. giocatori. Bisogna prendere atto di questo e operare. Prendiamoci ...

