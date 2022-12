Acquadisco Splash | carabinieri entrano per controllo e trovano cadavere

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Pescara - Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto in mattinata all'interno dell'di Montesilvano, parco acquatico chiuso e abbandonato da oltre dieci anni. A trovare il corpo sono stati idella Compagnia di Montesilvano, nel corso di unnella struttura. Considerato il grado di decomposizione, non è stato possibile accertare se si tratti di un uomo o di una donna, né ipotizzare le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti ie i Vigili del Fuoco, che hanno supportato i militari per l'apertura dei cancelli e per l'accesso. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso, con il sopralluogo del medico legale. Le condizioni dell'fanno discutere datempo. La struttura, spesso usata ...