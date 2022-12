Accusa | evasione d’imposta sulla raccolta scommesse | sequestri per due milioni di euro | operazione anche in Puglia Guardia di finanza

Noi Notizie

'Sull'obbligo di pos - continua Meloni - , ci si'volete impedire di pagare con moneta elettronica, volete favorire l''. Si sta valutando di non obbligare i commercianti ad accettare ..."Sull' obbligo di POS - continua Meloni - , ci si'volete impedire di pagare con moneta elettronica, volete favorire l''". E qui l'ennesimo passo indietro, a metà. Dopo la bacchettata ... Accusa, evasione d'imposta sulla raccolta scommesse: sequestri per due milioni di euro, operazione anche in Puglia Operazione anche in Puglia, con perquisizioni e sanzioni nei confronti di vari centri di raccolta scommesse. Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nei giorni scorsi, la Guardia d ...La soglia sopra cui non sarà possibile rifiutare pagamenti con carte e bancomat forse passerà da 60 ad almeno 40 euro, forse anche più giù. Improbabile un muro contro muro a pochi giorni dalla richies ...